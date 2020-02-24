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Российские инспекторы совершат наблюдательный полет над Турцией

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Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru
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Начальник входящего в состав Минобороны Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил, что российские инспекторы проведут наблюдательный полет над турецкой территорией в рамках Договора по открытому небу.

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«Наблюдательный полет над Турцией будет выполняться в период с 25 по 28 февраля 2020 года с аэродрома Открытого неба Эскишехир. Максимальная дальность полета составит 1900 километров», — приводит его слова «РИА Новости» 24 февраля.

Рыжков отметил, что полет пройдет на самолете ТУ-154М ЛК-1 по маршруту, согласованному с Анкарой, а турецкие специалисты на борту проконтролируют порядок применения аппаратуры наблюдения.

Он подчеркнул, что такие полеты необходимы для содействия открытости и прозрачности в военной деятельности государств – участников Договора по открытому небу и увеличения мер безопасности путем укрепления доверительных мер.

27 января начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков сообщил, что американские и канадские военные под контролем своих российских коллег совершат наблюдательный полет над Россией с 27 января по 1 февраля.

Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств, входящих в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (OБCE). Целью договора является содействие укреплению доверия между государствами через совершенствование механизмов контроля за военной деятельностью.

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