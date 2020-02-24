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Косачев призвал прекратить поддержку «партии войны» на Украине

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев заявил, что причиной разногласий Москвы и Киева являются внешние факторы — по его мнению, конфликт будет исчерпан, если перестать поддерживать украинскую «партию войны».

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«Проще говоря: перестаньте поддерживать «партию войны» на Украине, и конфликт сам прекратится», — рассказал Косачев «РИА Новости» 24 февраля.

По словам сенатора, преодолеть сложности можно с помощью поиска путей сближения, а не продолжения конфронтации.

«Хватит на это воли Трампа? Вряд ли. Но то, что и он от этого устал, хороший признак», — отметил Косачев.

23 февраля президент США Дональд Трамп поделился мнением с журналистами о том, что хотел бы, чтобы Россия и Украина пришли к согласию.

15 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к миру в Донбассе «на своих условиях».

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за конфликт на Россию и ввели санкции. Москва неоднократно заявляла, что процедура присоединения Крыма к России соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности региона «закрыт навсегда».

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