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Самолет Москва-Иркутск сел на аэродроме в Улан-Удэ из-за тумана

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Фото: Global Look Press/Wolfgang Minich/picture alliance
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Самолет, выполнявший рейс из Москвы в Иркутск, не смог в понедельник, 24 февраля, приземлиться в аэропорту назначения из-за тумана и сел на аэродроме в Улан-Удэ, сообщает ТАСС со ссылкой на справочные воздушных гаваней.

«Рейс, который ушел на запасной [аэродром], — это рейс из Москвы авиакомпании S7, он сейчас в Улан-Удэ из-за тумана», — сказали в справочной аэропорта Иркутска.

Отмечается, что, согласно расписанию, лайнер должен был сесть в Иркутске в 8:25 (03:25 по московскому времени).

В Улан-Удэ сообщили, что самолет сел на аэродроме города 09:45 (04:45 мск).

14 января самолет авиакомпании S7, который выполнял рейс из Красноярска в Москву, совершил вынужденную посадку в Перми. Причиной посадки стало плохое самочувствие пассажира из-за низкого давления.

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