Прямой эфир

Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины

0
Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.

«Трамп хочет, чтобы Россия и Украина помирились? А что он сделал для этого — оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь? В отсутствие действий слова мало что значат. Заявления Трампа — лучший пример», — поделился со своими читателями политик.

Накануне перед отлетом в Индию Трамп поделился мнением с журналистами о том, что хотел бы видеть согласие между Россией и Украиной.

21 февраля в интервью ТАСС президент России Владимир Путин призвал людей не забывать об общности россиян и украинцев.

17 февраля депутаты трех фракций Верховной рады инициировали проект постановления, которым намерены призвать власти других стран усилить давление на Россию. Также нардепы просят не признавать законность воссоединения Крыма с Россией и строительства Крымского моста и отказаться от любого сотрудничества с РФ.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за конфликт на Россию и ввели санкции. Москва неоднократно заявляла, что процедура присоединения Крыма к России соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-посол США в Киеве посоветовал Украине переключиться с Крыма на Донбасс
Пушков прокомментировал слова Гончарука о газовом контракте с Россией

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020