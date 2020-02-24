Пушков отреагировал на слова Трампа о примирении России и Украины

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о мире между Россией и Украиной в Twitter в понедельник, 24 февраля.

«Трамп хочет, чтобы Россия и Украина помирились? А что он сделал для этого — оказал ли влияние на зависимый Киев, чтобы тот сменил курс, или на сервильную Варшаву, чтобы она не подливала масла в огонь? В отсутствие действий слова мало что значат. Заявления Трампа — лучший пример», — поделился со своими читателями политик.

Накануне перед отлетом в Индию Трамп поделился мнением с журналистами о том, что хотел бы видеть согласие между Россией и Украиной.

21 февраля в интервью ТАСС президент России Владимир Путин призвал людей не забывать об общности россиян и украинцев.

17 февраля депутаты трех фракций Верховной рады инициировали проект постановления, которым намерены призвать власти других стран усилить давление на Россию. Также нардепы просят не признавать законность воссоединения Крыма с Россией и строительства Крымского моста и отказаться от любого сотрудничества с РФ.

Отношения России и западных стран ухудшились после госпереворота на Украине в 2014 году и возвращения Крыма в состав РФ. Тогда же Киев начал военную операцию против жителей Донбасса. Украинские власти, США и ЕС, а также ряд других стран возложили ответственность за конфликт на Россию и ввели санкции. Москва неоднократно заявляла, что процедура присоединения Крыма к России соответствовала нормам международного права, а также что РФ не является стороной внутриукраинского конфликта.