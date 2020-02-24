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Новоселов и Кузнецов прокомментировали итоги своего боя

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Боец MMA Максим Новоселов и боксер Игорь Кузнецов поделились с РЕН ТВ подробностями о прошедшем 23 февраля бое. Матч-реванш в рамках турнира WTKF состоялся 23 февраля в Белоруссии.

Новоселов рассказал, что контролировал поведение своего соперника с первых секунд боя. Он отметил, что увидел отсутствие концентрации Кузнецова после выхода на ринг и улучил нужный момент в первом раунде для выполнения технического нокаута, после которого судьи присудили ему победу.

В свою очередь Кузнецов объяснил свое поражение тем, что проиграл энергетически, и назвал своего соперника «настоящим танком».

Однако спортсмены добавили, что до и после выхода на арену остаются в хороших отношениях, поблагодарив друг друга за проведенный поединок.

Встреча стала второй для боксеров и являлась матчем-реваншем, который был инициирован Игорем Кузнецовым. В 2018 году Новоселов одержал победу над боксером с помощью технического нокаута, как и в этот раз.

Боец смешанных единоборств Максим Новоселов по прозвищу Безумный Макс (также известен как Шатун) является чемпионом Европы по боевому самбо в весе более 100 кг (2007). Начиная с 2004 года он одержал 10 побед и потерпел два поражения за свою боевую карьеру.

Этот бой предшествовал главному поединку вечера между российским бойцом Сергеем Харитоновым и бразильцем Фернандо Родригесом, в котором россиянин одержал победу над соперником, нокаутировав его в начале второго раунда и став чемпионом мира по версии WTKF в супертяжелой весовой категории.

Ранее 23 февраля российский боксер Петрос Ананян одержал победу над пуэрториканцем Субриэлем Матиасом по итогам боя в Лас-Вегасе.

Там же британский боксер Тайсон Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера и завоевал титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

РЕН ТВ транслировал все эти поединки 23 февраля, посмотреть записи эфиров можно на сайте телеканала.

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