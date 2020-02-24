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ПСЖ стал лидером чемпионата Франции после победы над «Бордо»

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Фото: Global Look Press/Federico Pestellini via www.imag/www.imago-images.de
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Столичный клуб «Пари Сен-Жермен» обыграл команду «Бордо» на домашней игре в рамках 26-го тура чемпионата Франции по футболу (Французская Лига 1). Парижане выиграли у гостевой команды со счетом 4:3 на стадионе «Парк де Пренс» в воскресенье, 23 февраля.

В составе принимающей команды ПСЖ забили голы Эдинсон Кавани, Килиан Мбаппе и Маркиньос, который записал на свой лицевой счет дубль. У проигравшего клуба сумели забить Хван Чо, Пабло Насименто и Рубен Пардо.

«Газета.ру» отмечает, что ПСЖ с 65 очками находится на вершине турнирной таблицы. На второй строчке располагается «Марсель», у которого результат равен 52 баллам, а третью позицию занимает «Ренн» со счетом 44.

Парижский игрок Эдинсон Кавани добился уникальной отметки во время последней игры. Он стал лучшим бомбардиром команды, так как во время матча забил 200-й мяч. Отмечается, что такой отметки раньше не достигал никто из игроков ПСЖ.

Также стало известно, что во втором тайме арбитр удалил нападающего парижской команды Неймара за вторую желтую карточку. Это было не первым нарушением известного французского футболиста. В феврале бразилец Неймар получил желтую карточку после того, как подбросил мяч над футболистом во время игры с «Монпелье», судья также вынес решение о его удалении с поля.

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