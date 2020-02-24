Боец ММА Семенов рассказал о победной технике Харитонова

Боец смешанного стиля (MMA) Андрей Семенов в интервью РЕН ТВ рассказал о том, что профессиональная техника Сергея Харитонова помогла ему победить бразильца Фернандо Родригеса в рамках поединка за титул чемпиона мира по версии WTKF, который прошел 23 февраля.

Семенов оценил технику россиянина на близкой дистанции, подчеркнув силу боковых ударов и хорошо поставленные апперкоты, которые поспособствовали его победе за два прошедших раунда.

Сергей Семенов известен своей техникой борьбы, состоящей из бросковых приемов самбо. На момент завершения карьеры в 2012 году он имел 34 победы и девять поражений, выступая на турнирах UFC, Pride и M-1.

Ранее чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев рассказал о причинах победы Харитонова.

В воскресенье в Белоруссии состоялся поединок между Сергеем Харитоновым и Фернандо Родригесом. На протяжении первого раунда у бойцов было несколько поочередных опасных ударов. Родригес проводил более активную тактику, совершая серию хлестких ударов, которые выбили его из сил. В первые секунды второго раунда россиянин отправил бразильца в нокаут и выиграл бой.

На момент проведения боя на счету Сергея Харитонова было 38 поединков, он одержал 31 победу и потерпел семь поражений на турнирах по смешанным единоборствам. Известный профессиональный боец MMA является обладателем бронзовой награды на Гран-при Pride Fighting Championships.

Фернандо Родригес провел 17 боев, из которых победил в 11.

Также 23 февраля боец смешанных единоборств и самбист Максим Новоселов одержал победу над кандидатом в мастера спорта по боксу Игорем Кузнецовым.

А до этого российский боксер Петрос Ананян одержал победу над пуэрториканцем Субриэлем Матиасом по итогам боя в Лас-Вегасе.

Там же британский боксер Тайсон Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера и завоевал титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

РЕН ТВ транслировал все эти поединки 23 февраля, посмотреть записи эфиров можно на сайте телеканала.