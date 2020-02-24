Прямой эфир

Спортивный промоутер прокомментировал победу Харитонова

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал победу российского бойца Сергея Харитонова в поединке с бразильцем Фернандо Родригесом. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом РЕН ТВ в понедельник, 24 февраля.

Организатор соревнований рассказал, что «победа Харитонова — это победа всех россиян», отметив, что боец ассоциируется у народа с армейским величием России из-за его военного прошлого.

Бой между российским бойцом и бразильцем состоялся 23 февраля в Белоруссии. Россиянин нокаутировал соперника после начала второго раунда и по решению судей стал чемпионом мира по версии WTKF в супертяжелой весовой категории.

Известно, что Харитонов является выпускником Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища и был капитаном сборной десантников по рукопашному бою на протяжении пяти лет. Боец дослужился до звания майора Воздушно-десантных войск.

16 февраля Харитонов рассказывал о своей службе в ВДВ, отметив, что она очень закалила его. Он также высказался об отношении ко Дню десантника, заявив, что необходимо держать марку и никому не приносить вреда.

Сергей Харитонов является известным профессиональным бойцом в MMA и обладателем бронзовой награды на Гран-при Pride Fighting Championships. На момент проведения нынешнего боя на его счету было 38 поединков, в которых он одержал 31 победу и семь поражений на турнирах по смешанным единоборствам.

Фернандо Родригес провел 17 боев, из которых победил в 11.

Ранее, 23 февраля, боец смешанных единоборств и самбист Максим Новоселов одержал победу над кандидатом в мастера спорта по боксу Игорем Кузнецовым.

А до этого российский боксер Петрос Ананян одержал победу над пуэрториканцем Субриэлем Матиасом по итогам боя в Лас-Вегасе.

Там же британский боксер Тайсон Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

РЕН ТВ транслировал все эти поединки 23 февраля, посмотреть записи эфиров можно на сайте телеканала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Боксер Лебедев оценил поединок Харитонова и Родригеса
Ананян посвятил свою победу над Матиасом погибшему боксеру Дадашеву

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020