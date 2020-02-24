Спортивный промоутер прокомментировал победу Харитонова

Президент промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал победу российского бойца Сергея Харитонова в поединке с бразильцем Фернандо Родригесом. Об этом он рассказал в беседе с телеканалом РЕН ТВ в понедельник, 24 февраля.

Организатор соревнований рассказал, что «победа Харитонова — это победа всех россиян», отметив, что боец ассоциируется у народа с армейским величием России из-за его военного прошлого.

Бой между российским бойцом и бразильцем состоялся 23 февраля в Белоруссии. Россиянин нокаутировал соперника после начала второго раунда и по решению судей стал чемпионом мира по версии WTKF в супертяжелой весовой категории.

Известно, что Харитонов является выпускником Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища и был капитаном сборной десантников по рукопашному бою на протяжении пяти лет. Боец дослужился до звания майора Воздушно-десантных войск.

16 февраля Харитонов рассказывал о своей службе в ВДВ, отметив, что она очень закалила его. Он также высказался об отношении ко Дню десантника, заявив, что необходимо держать марку и никому не приносить вреда.

Сергей Харитонов является известным профессиональным бойцом в MMA и обладателем бронзовой награды на Гран-при Pride Fighting Championships. На момент проведения нынешнего боя на его счету было 38 поединков, в которых он одержал 31 победу и семь поражений на турнирах по смешанным единоборствам.

Фернандо Родригес провел 17 боев, из которых победил в 11.

Ранее, 23 февраля, боец смешанных единоборств и самбист Максим Новоселов одержал победу над кандидатом в мастера спорта по боксу Игорем Кузнецовым.

А до этого российский боксер Петрос Ананян одержал победу над пуэрториканцем Субриэлем Матиасом по итогам боя в Лас-Вегасе.

Там же британский боксер Тайсон Фьюри победил американца Деонтея Уайлдера и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе.

РЕН ТВ транслировал все эти поединки 23 февраля, посмотреть записи эфиров можно на сайте телеканала.