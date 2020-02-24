В Италии возбудили уголовное дело против биатлониста Логинова

В Италии завели уголовное дело против российского биатлониста Александра Логинова. Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв. Ранее Александр Логинов снялся с масс-старта на ЧМ по биатлону. А перед тем итальянская полиция провела обыски в его гостиничном номере.