В Москве женщина погибла после падения из окна

В Москве женщина выпала из окна квартиры на восьмом этаже и разбилась насмерть, сообщает в воскресенье, 23 февраля, РЕН ТВ.

Инцидент произошел на юго-западе столицы на Остафьевской улице.

Согласно информации телеканала, женщину пытался удержать мужчина, который находился в состоянии алкогольного опьянения. В квартире в момент происшествия находились трое детей.

Обстоятельства инцидента выясняются.

14 января журналист из Испании Антонио Мануэль Санчес погиб в Москве при падении из окна.