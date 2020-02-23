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В Одессе отметили отмененный Украиной праздник 23 февраля

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Фото: Depositphotos
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Жители Одессы провели церемонию возложения цветов к памятнику Неизвестному Матросу в День защитника Отечества, несмотря на отмену празднования 23 февраля с 2014 года. Об этом рассказало издание «Думская».

Несколько десятков пенсионеров почтили память советских моряков, павших при защите и освобождении Одессы в годы Великой Отечественной войны на Аллее Славы Центрального парка культуры и отдыха имени Тараса Шевченко. Одесситы провели шествие с портретами маршала Жукова и флагами области и СССР, а после уехали с территории парковой зоны на специальном автобусе, который организаторы специально арендовали для мероприятия.

Отмечается, что на акции присутствовали украинские националисты, которые контролировали, чтобы люди не нарушали государственный политический закон о декоммунизации.

14 октября 2014 года указом бывшего президента Украины Петра Порошенко был установлен День защитника Украины, который был введен вместо отмененного Дня защитника Отечества, отмечаемого в России и странах СНГ 23 февраля. С 2015 года национальный октябрьский праздник стал выходным днем.

Ранее народный депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива поздравил своих подписчиков в Facebook с 23 февраля.

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