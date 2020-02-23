Драчев подтвердил возбуждение дела против Логинова и Касперовича

Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев подтвердил возбуждение в Италии уголовных дел против российского спортсмена Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. По его словам, на этом основании и были проведены обыски у россиян.

«Чтобы зайти с обыском, необходим официальный документ. Прокуратура выписала такую бумагу, и на ее основании заведено уголовное дело», — объяснил он «РИА Новости».

Драчев уточнил, что если обвинения не найдут подтверждения, дело закроют. Если же будут обнаружены какие-то факты, следственные действия продолжатся.

Адвокаты россиян приступят к работе в понедельник, 24 февраля, заявил глава СБР.

Ранее, 23 февраля, о возбуждении дела заявил спортивный журналист Дмитрий Губерниев, но позже Касперович опроверг эту информацию.

22 февраля итальянская полиция провела обыски у Логинова, его соседа по номеру Евгения Гараничева и Касперовича. Карабинеры провели досмотр личных вещей и автомобилей спортсменов и изъяли компьютеры и телефоны у Логинова и Касперовича.