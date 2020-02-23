Сгоревшее деревянное здание 1928 года восстановят в Сыктывкаре

В Сыктывкаре начался поиск подрядчика для подготовки научно-проектной документации по сохранению двухэтажной школы № 13. Деревянное здание 1928 года постройки является объектом культурного наследия регионального значения. Более 10 лет назад там случился пожар, и ветхий памятник сильно обгорел.

Начальная цена контракта составляет около 4,5 млн рублей. В 2017 году здание школы было выставлено на аукцион с «арендой за 1 рубль в год». Однако торги были признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок, сообщает ИА «Комиинформ». В мае 2018 года постройка снова загорелась.

Напомним, открытие Аллеи памяти в Сыктывкаре произойдет в 2021 году, благоустройство набережной в парке им. С.М. Кирова должно завершиться к 2021-му. Разработка проектной документации реконструкции мемориального комплекса «Вечная слава» и экспертиза запланированы на 2020 год.