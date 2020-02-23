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Партии Меркель предрекли третье место на выборах в парламент Гамбурга

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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler
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Возглавляемая канцлером Германии Ангелой Меркель партия Христианско-демократический союз может занять третье место на голосовании в парламент Гамбурга, говорится в прогнозе немецкого телеканала ZDF в воскресенье, 23 февраля.

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По данным exit poll, проведенного институтом Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen, к 19:21 по местному времени 37,8% голосов получила Социал-демократическая партия, второе место заняли «Зеленые» с 25,4%.

ХДС Меркель на выборах заняла третью позицию с 11,3% избирателей.

Помимо этого места в парламенте получат представители партии «Левые», набравшие 9,5%. Минимальный порог в 5% еще преодолела Свободная демократическая партия.

«Альтернатива для Германии» в настоящий момент набрала 4,7%, что не дает ей права прохождения в парламент.

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