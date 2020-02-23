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Сельский храм Пресвятой Богородицы сгорел в Калужской области

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В Козельском районе Калужской области сгорел храм Пресвятой Богородицы. Сообщение о пожаре в селе Озерское поступило в дежурную часть МЧС ночью 23 февраля.

На место происшествия прибыли 22 сотрудника противопожарной службы и семь единиц специальной техники. Никто не пострадал. Огонь почти полностью уничтожил храм, сообщает газета «Весть». Причины возгорания выяснит инспектор Госпожнадзора.

В конце ноября 2019 года в селе Отскочное Хлевенского района Липецкой области загорелся православный храм. На колокольне обрушился купол. По словам местных жителей, причиной пожара на кровле церкви стала отопительная система.

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