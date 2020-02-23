Прямой эфир

Касперович опроверг возбуждение дела в Италии против него и Логинова

0
Фото: РИА Новости/Александр Вильф
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тренер Александр Касперович опроверг открытие уголовного дела в Италии против него и его подопечного биатлониста Александра Логинова. Ранее о деле сообщил спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

Вскинули карабинеров: с чем связана новая атака на наш биатлон
Александр Логинов подвергся очередному испытанию на ЧМ-2020

«Как оно может быть открыто, когда только поступило заявление, сути которого мы даже не знаем», — сказал он «РИА Новости».

Касперович напомнил, что всё, что связано с допингом, в Италии уголовно наказуемо, однако во время обысков ничего запрещенного найдено не было. Он добавил, что после возвращения в Россию вместе с юристами собирается подробнее изучить итальянское законодательство и выяснить, имели ли карабинеры право конфисковать у него и Логинова личные вещи.

Ранее 23 февраля Губерниев сообщил, что располагает информацией об открытии уголовного дела, но не рассказал о поводе. Он предположил, что биатлонист Логинов и его тренер могут покинуть Италию.

В этот же день глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что организация обратится в Международный союз биатлонистов (IBU) с требованием прекратить провокации Biathlon Integrity Unit (BIU) в отношении Логинова.

Логинов снялся с масс-старта в заключительный день чемпионата мира, 23 февраля. В тренерском штабе российской сборной заявили, что он был вынужден сделать это из-за «последних событий». Касперович заявил, что, несмотря на нынешний отказ от гонки, Логинов может принять участие в этапе Кубка мира в Чехии, однако не исключено, что он завершит карьеру, так как «у него уже накипело» и «ему надоело бороться» с травлей, связанной с допинговым скандалом. О таком варианте накануне говорил и сам спортсмен.

22 февраля итальянская полиция провела обыски у Логинова, его соседа по номеру Евгения Гараничева и Касперовича. Карабинеры провели досмотр личных вещей и автомобилей спортсменов и изъяли компьютеры и телефоны у Логинова и Касперовича.

В IBU происходящее объяснили использованием Касперовичем чужой аккредитации и уже начали расследование. Сообщалось, что в день гонок преследования тренер попросил у одного из членов украинской делегации аккредитационную карту, чтобы попасть на трассу и поддержать своего подопечного.

При этом карабинеры связали обыски с подозрениями в нарушении антидопинговых правил. Сам Логинов утверждает, что правоохранители не предъявляли ему каких-либо обвинений. Первичные результаты обысков не подтвердили использование допинга российскими биатлонистами, сообщили в посольстве РФ в Италии. Изъятые личные вещи Логинову и Касперовичу пока не вернули.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Губерниев сообщил об уголовном деле против Логинова в Италии
Биатлонист Логинов снялся с масс-старта на ЧМ в Италии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020