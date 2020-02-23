Касперович опроверг возбуждение дела в Италии против него и Логинова

Тренер Александр Касперович опроверг открытие уголовного дела в Италии против него и его подопечного биатлониста Александра Логинова. Ранее о деле сообщил спортивный журналист Дмитрий Губерниев.

«Как оно может быть открыто, когда только поступило заявление, сути которого мы даже не знаем», — сказал он «РИА Новости».

Касперович напомнил, что всё, что связано с допингом, в Италии уголовно наказуемо, однако во время обысков ничего запрещенного найдено не было. Он добавил, что после возвращения в Россию вместе с юристами собирается подробнее изучить итальянское законодательство и выяснить, имели ли карабинеры право конфисковать у него и Логинова личные вещи.

Ранее 23 февраля Губерниев сообщил, что располагает информацией об открытии уголовного дела, но не рассказал о поводе. Он предположил, что биатлонист Логинов и его тренер могут покинуть Италию.

В этот же день глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев заявил, что организация обратится в Международный союз биатлонистов (IBU) с требованием прекратить провокации Biathlon Integrity Unit (BIU) в отношении Логинова.

Логинов снялся с масс-старта в заключительный день чемпионата мира, 23 февраля. В тренерском штабе российской сборной заявили, что он был вынужден сделать это из-за «последних событий». Касперович заявил, что, несмотря на нынешний отказ от гонки, Логинов может принять участие в этапе Кубка мира в Чехии, однако не исключено, что он завершит карьеру, так как «у него уже накипело» и «ему надоело бороться» с травлей, связанной с допинговым скандалом. О таком варианте накануне говорил и сам спортсмен.

22 февраля итальянская полиция провела обыски у Логинова, его соседа по номеру Евгения Гараничева и Касперовича. Карабинеры провели досмотр личных вещей и автомобилей спортсменов и изъяли компьютеры и телефоны у Логинова и Касперовича.

В IBU происходящее объяснили использованием Касперовичем чужой аккредитации и уже начали расследование. Сообщалось, что в день гонок преследования тренер попросил у одного из членов украинской делегации аккредитационную карту, чтобы попасть на трассу и поддержать своего подопечного.

При этом карабинеры связали обыски с подозрениями в нарушении антидопинговых правил. Сам Логинов утверждает, что правоохранители не предъявляли ему каких-либо обвинений. Первичные результаты обысков не подтвердили использование допинга российскими биатлонистами, сообщили в посольстве РФ в Италии. Изъятые личные вещи Логинову и Касперовичу пока не вернули.