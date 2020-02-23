Боец Шлеменко назвал Харитонова фаворитом боя с Родригесом

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко прокомментировал предстоящий бой между россиянином Сергеем Харитоновым и бразильцем Фернандо Родригесом. По его мнению, Харитонов — явный фаворит поединка.

«Мне кажется, что он выиграет нокаутом, потому что у него очень «удобный» соперник Родригес — он у стойки работает, а это как раз на руку Сергею», — сказал он РЕН ТВ.

Ранее 23 февраля бывший чемпион Bellator в тяжелом весе, четырехкратный чемпион мира по самбо Виталий Минаков рассказал о шансах Харитонова на победу в бою. По его словам, бразильцы обычно хорошо владеют борьбой в партере, что плохо для российского спортсмена, однако вопрос в том, сможет ли Родригес втянуть соперника в такой поединок.

Харитонов рассказал, что за неделю перед турниром занимался растяжкой и ходил в баню, а накануне поединка провел небольшой спарринг для отработки приемов и техники. Также он назвал свой вес перед боем не самым комфортным, поскольку раньше выступал с весом на 10 кг меньше.

По новым правилам, которые установили организаторы, бойцы проведут три раунда по три минуты. Поединок пройдет в стойке на ринге вместо привычного октагона. В случае продолжения боя в партере судьи решили добавить 20 секунд каждому для завершения тактических маневров.

39-летний Харитонов провел 38 поединков и одержал 29 побед. Он является бронзовым призером Гран-при Pride Fighting Championships. Родригес провел 17 боев, из которых победил в 11.

Противостояние Харитонова и Родригеса РЕН ТВ покажет в прямом эфире вечером 23 февраля. Перед этим зрители увидят яркий поединок Максима Новоселова и Игоря Кузнецова.