Боец Минаков рассказал о шансах Харитонова победить Родригеса

Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе, четырехкратный чемпион мира по самбо Виталий Минаков рассказал телеканалу РЕН ТВ о шансах на победу россиянина Сергея Харитонова в поединке против бразильского бойца Фернандо Родригеса.

Харитонов — ярко выраженный «ударник», для него опасна борьба в партере, которой обычно хорошо владеют бразильские борцы.

«Вопрос в другом — насколько обучен его оппонент, сможет ли он Сергею что-то предложить, сможет ли он затянуть его в партер», — отметил он.

На вопрос, влияет ли на ситуацию возраст спортсменов (Харитонову — 39 лет, Родригесу — 32 года), Минаков ответил, что возрастные соперники опаснее из-за опыта, при этом, если человек держит себя в форме, годы нельзя рассматривать как негативный фактор.

Ранее 23 февраля Сергей Харитонов рассказал, что за неделю перед турниром занимался растяжкой и ходил в баню, а накануне поединка провел небольшой спарринг для отработки приемов и техники. Также он назвал свой вес перед боем не самым комфортным, поскольку раньше выступал с весом на 10 кг меньше.

По новым правилам, которые установили организаторы, бойцы проведут три раунда по три минуты. Поединок пройдет в стойке на ринге вместо привычного октагона. В случае продолжения боя в партере судьи решили добавить 20 секунд каждому для завершения тактических маневров.

39-летний Харитонов провел 38 поединков и одержал 29 побед. Он является бронзовым призером Гран-при Pride Fighting Championships. Родригес провел 17 боев, из которых победил в 11.

Противостояние Харитонова и Родригеса РЕН ТВ покажет в прямом эфире вечером 23 февраля. Перед этим зрители увидят яркий поединок Максима Новоселова и Игоря Кузнецова.