Экс-посол США на Украине Стивен Пайфер порекомендовал Киеву сконцентрироваться на ситуации в Донбассе, а не в Крыму, сообщило издание «Новое время» в воскресенье, 23 февраля.

Дипломат подчеркнул, что атмосфера в Донбассе сейчас действительно накалена и только после решения этой задачи Киеву стоит приступать к поиску механизмов для работы по Крымскому полуострову.

«Вернуть Крым — это большая и тяжелая работа. В Украине сегодня инструментов для нее гораздо меньше, чем для ситуации с оккупированными территориями Донбасса. Вряд ли кто-то сейчас может дать вам ответ на вопрос, как вернуть Крым. Я тоже не могу», — сказал Пайфер.

Он напомнил, что США по-прежнему не признают аннексию Крыма, равно как десятилетиями не признавали присоединение стран Балтии к СССР.

Пайфер подчеркнул, что от установления дружественных отношений Москвы с Киевом зависит, наладятся ли отношения России и США. «Три последних года США говорили, что отношения с Россией не могут быть улучшены без прогресса в решении конфликта в Украине. В остальном мне сейчас сложно увидеть те направления, где наши отношения можно реально улучшить», — добавил он.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители региона выступили против новой власти и объявили о своей независимости, позднее объединившись в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию, в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил.

Крым стал частью России по результатам референдума, который состоялся в 2014 году. Киев не признает итоги голосования. Москва же неоднократно заявляла, что процесс прошел в полном соответствии с нормами международного права. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что вопрос принадлежности региона «закрыт навсегда».