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Личный тренер Логинова Касперович ответил президенту СБР Драчеву

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Бывший главный тренер сборной России по биатлону, личный тренер лидера национальной команды Александра Логинова Александр Касперович объяснил ситуацию с обысками в отеле и своей аккредитацией на чемпионат мира в Антерсельве. В субботу, 22 февраля, рано утром итальянская полиция провела рейд по наводке из Международного союза биатлонистов. В отеле сборной России карабинеров интересовали Логинов (из-за допингового прошлого) и Касперович (из-за работы на турнире по аккредитации сборной Украины).

«Аккредитация у меня была во время гонки преследования (16 февраля). Нужно было работать со спортсменом, общаться с ним по дистанции. Да, это нарушение. Но совсем не того плана, которое нам предъявляют. За него полагается штраф — €500. У французов на этом чемпионате мира была ровно такая история. Все знают об этом, никакого шума не было», — сказал Касперович в интервью изданию «Спорт-Экспресс».

Во время обыска полиция изъяла личные вещи Логинова и Касперовича — телефоны и ноутбуки. При этом тренер ездил в участок вместе с президентом СБР Владимиром Драчевым, а также давал объяснения вечером вместе с биатлонистом после мужской эстафеты. Драчев заявил, что Касперович попался сам и поставил под удар всю сборную России.

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«Владимир Петрович говорил, наверное, на эмоциях. Кто и кого подставил — это еще вопрос. Я заранее задавал вопрос по поводу аккредитации. Мне сказали, что такой возможности нет. Я всё понимаю, квота ограниченная, а персонала у нас много. Никаких обид. Но зачем разжигать? Я признаю, что нарушил. Извиняюсь за это», — заметил личный тренер лидера сборной России.

По словам Касперовича, его задела фраза Драчева о том, что он приехал на чемпионат мира туристом. «Надо всегда фильтровать свою речь, особенно если ты постоянно в медийном поле да еще депутат Госдумы», — сказал тренер. Он также сообщил, что за сутки до инцидента вместе с главой СБР был на дне рождения президента Украинской федерации биатлона Владимира Брынзака, где они «улыбались, разговаривали» и «никаких предпосылок к такому тону не было».

Специалист подчеркнул: он заранее оплатил номер в гостинице сборной России, поставил всех в известность и не вмешивался в работу команды.

Логинов на чемпионате мира – 2020 выиграл золото в мужском спринте 15 февраля и бронзу в гонке преследования на следующий день. После победы россиянина иностранные биатлонисты, болельщики и журналисты снова начали против него кампанию с учетом допингового прошлого. Спортсмен отбыл двухлетнюю дисквалификацию (действовала до ноября 2016 года) после того, как ряд допинг-проб с конца 2013 года показали на применение им эритропоэтина (ЭПО).

В субботу, 22 февраля, сборная России заняла четвертое место в эстафете. Логинов выступал на последнем этапе, а его сосед по номеру Евгений Гараничев — на первом. После гонки Логинов заявил о том, что никогда намеренно не употреблял запрещенные вещества и пока не может объяснить свою допинговую историю, а сложившаяся ситуация подталкивает его к завершению карьеры. При этом из-за плохого психологического состояния спортсмен отказался от участия в заключительной гонке ЧМ-2020, масс-старте, в это воскресенье.

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