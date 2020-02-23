Украинцы пришли к офису Зеленского с требованием отставки Авакова

Около 100 человек пришли на акцию к зданию офиса президента Украины Владимира Зеленского с требованием отставки министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Об этом сообщило местное издание «Громадское» в воскресенье, 23 февраля.

Среди основных претензий митингующих — отсутствие справедливого расследования нападений на гражданских активистов и журналистов. В частности, речь идет об убийстве активистки Екатерины Гандзюк из Херсона.

Также на акцию протеста пришел адвокат Виталий Коломиец. Он представляет Яну Дугар, которая проходит в качестве подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. По словам юриста, в ходе своей работы он неоднократно сталкивался со случаями запугивания свидетелей и препятствиями работе экспертов через систему, которую создал и контролирует Аваков.

Присутствовавшая у здания офиса полиция в ответ на лозунги демонстрантов сорвала плакат с надписью «Представление об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова». На плакате еще был нарисован знак вопроса возле подписи украинского лидера Владимира Зеленского.

Помимо этого правоохранители не позволяли участникам акции повесить плакаты у входа в офис Зеленского.

В декабре прошлого года Арсен Аваков допустил возможность уйти в отставку после завершения расследования убийства Павла Шеремета. Журналист погиб в июле 2016 года в результате взрыва в его собственном автомобиле в Киеве.

Арсена Авакова назначили министром внутренних дел Украины в 2014 году. В августе 2019 года Владимир Зеленский переназначил его на эту должность.