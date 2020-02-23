РФ обсуждает возможность расплачиваться рублями на курортах Турции

Российским туристам могут разрешить расплачиваться на курортах Турции рублями, соответствующую возможность прорабатывают власти обеих стран. Об этом рассказал губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу в интервью ТАСС, опубликованном 23 февраля.

По его словам, реализация инициативы находится на этапе согласования ведомствами, однако «уже есть некоторые договоренности».

«Мы будем только рады, если наши гости российские смогут расплачиваться здесь рублями так же, как и наши соотечественники смогут расплачиваться лирами в России», — рассказал он.

Такая мера, по словам Каралоглу, должна способствовать развитию туризма. В текущем году в Анталье ожидают на 15% больше россиян, чем в 2019-м, то есть более 6 млн человек.

При этом губернатор заверил, что администраторы отелей будут тщательнее следить за безопасностью своих клиентов.

Более того, на постоянной основе в провинции проживают около 16 тыс. граждан РФ, которые имеют свои союзы и культурные центры, проводят культурные и спортивные мероприятия, в том числе исключительно для сограждан. Многие инициативы реализуются при поддержке турецких властей, подчеркнул Каралоглу.

Ранее в феврале российский посол в Анкаре Алексей Ерхов дал советы соотечественникам, выбирающим турецкие курорты. Дипломат призвал не злоупотреблять системой «всё включено», быть готовыми к жаре и позаботиться о страховке.

В январе Ассоциация туроператоров (АТОР) предупредила россиян о длинных очередях при заселении в отели и гостиницы Турции. Это вызвано ужесточением контроля за соблюдением закона о персональных данных.