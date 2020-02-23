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РФ обсуждает возможность расплачиваться рублями на курортах Турции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российским туристам могут разрешить расплачиваться на курортах Турции рублями, соответствующую возможность прорабатывают власти обеих стран. Об этом рассказал губернатор провинции Анталья Мунир Каралоглу в интервью ТАСС, опубликованном 23 февраля.

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По его словам, реализация инициативы находится на этапе согласования ведомствами, однако «уже есть некоторые договоренности».

«Мы будем только рады, если наши гости российские смогут расплачиваться здесь рублями так же, как и наши соотечественники смогут расплачиваться лирами в России», — рассказал он.

Такая мера, по словам Каралоглу, должна способствовать развитию туризма. В текущем году в Анталье ожидают на 15% больше россиян, чем в 2019-м, то есть более 6 млн человек.

При этом губернатор заверил, что администраторы отелей будут тщательнее следить за безопасностью своих клиентов.

Более того, на постоянной основе в провинции проживают около 16 тыс. граждан РФ, которые имеют свои союзы и культурные центры, проводят культурные и спортивные мероприятия, в том числе исключительно для сограждан. Многие инициативы реализуются при поддержке турецких властей, подчеркнул Каралоглу.

Ранее в феврале российский посол в Анкаре Алексей Ерхов дал советы соотечественникам, выбирающим турецкие курорты. Дипломат призвал не злоупотреблять системой «всё включено», быть готовыми к жаре и позаботиться о страховке.

В январе Ассоциация туроператоров (АТОР) предупредила россиян о длинных очередях при заселении в отели и гостиницы Турции. Это вызвано ужесточением контроля за соблюдением закона о персональных данных.

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