Писателя и журналиста из России не пустили на Украину

Украинские пограничники отказали во въезде двум россиянам, которые ехали в Киев читать тематические лекции. Об этом говорится на сайте госпогранслужбы Украины 23 февраля.

Граждане РФ прибыли из Минска в киевский аэропорт накануне. Россиянами оказались писатель из Санкт-Петербурга 1986 года рождения и журналистка из Москвы 1983 года рождения, оба были приглашены в украинскую столицу одной и той же организацией.

«(Писатель. — Ред.) прилетел на Украину вести лекции о копирайтинге и поиске вдохновения. Но факт, что этот пассажир «искал вдохновения» в оккупированном Крыму, куда ездил незаконно, не дал ему возможности подзаработать на лекциях в Киеве», — сказано в сообщении ведомства.

Журналистку украинская сторона обвинила в «обеспечении коммуникации группы компаний, ведущих деятельность» в Крыму, а также в посещении мероприятий, «организованных российскими силовиками», и публикации фотографии «с запрещенной в Украине атрибутикой и с оружием».

Теперь обоим россиянам запрещен въезд на Украину на три года. Утром 23 февраля они улетели в Минск.

Таким образом, Киев второй раз за неделю отказывает россиянам во въезде. Ранее, 21 февраля, украинские пограничники не пустили в страну троих граждан РФ, занятых в сфере СМИ и социальных коммуникаций. Все они ехали читать лекции о блогерстве и социальных сетях.

17 февраля госпогранслужба Украины задержала мужчину, предъявившего на досмотре советский паспорт. «Гражданин СССР» пытался съехать с территории Молдовы и призывал пограничников «переходить на сторону Советского Союза».

По итогам 2019 года в ведомстве заявили, что россияне стали реже посещать Украину по сравнению с 2018-м.

Крым стал российским по итогам референдума в марте 2014 года. За присоединение к РФ высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Киев не признает итоги голосования и считает полуостров своей временно оккупированной территорией.