«Вирусологи в спортивных костюмах» записали видеообращение к Зеленскому

Участники беспорядков в Новых Санжарах, которых президент Украины Владимир Зеленский назвал «вирусологи в спортивных костюмах», записали адресованное ему видеообращение, сообщает 23 февраля «Страна.ua».

Молодые люди, названные Зеленским подстрекателями, опровергли обвинение президента, заявив, что они являются жителями Полтавской области, а не приезжими участниками, которые дестабилизировали ситуацию вокруг приезда эвакуированных из Китая граждан Украины. Протестующие записали видеообращение на фоне Новосанжарской районной государственной администрации.