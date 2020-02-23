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В МИДе рассказали о политических интригах США на Ближнем Востоке

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mazyar Asadi
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Некоторые игроки политической арены США пользуются нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке, чтобы «половить рыбку в мутной воде», сообщил в воскресенье, 23 февраля, замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

«Из этой серии — ликвидация Сулеймани, который, кстати, вносил существенный вклад в дело борьбы с терроризмом, в частности в разгром ИГИЛ (террористическая группировка, запрещена в РФ)», — привел пример Богданов в интервью греческому еженедельнику To Bhma.

Положительно Богданов отозвался о заявлениях некоторых политических фигур США, подобных заявлению Трампа о намерении «покончить с войнами на Ближнем Востоке» или сократить присутствие американских войск в горячих точках.

«Выполнение этих планов, безусловно, оздоровило бы ситуацию в регионе», — отметил замглавы МИД РФ.

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17 февраля США в «сделке века» предложили решить «одним махом» палестино-израильский конфликт, проигнорировав международный подход к его урегулированию. «Сделка века» Соединенных Штатов предполагает решение таких проблем со статусом Палестины, как границы, поселения, Восточный Иерусалим и беженцы, за счет уступок в пользу Израиля в одностороннем порядке.

Президент США Дональд Трамп обнародовал условия урегулирования палестино-израильского конфликта 28 января. Согласно плану, Иерусалим должен стать неделимой столицей Израиля, а Палестине отведут столицу в Восточном Иерусалиме и она якобы удвоит свою территорию. Позже Белый дом опубликовал соответствующий документ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал план реалистичным путем к миру, который даст его государству постоянную восточную границу и «никто не будет изгнан из дома».

Лидер радикального палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что целью плана Трампа является ликвидация национального проекта Палестины, и выступил против сделки. Палестина настаивает на признании своей страны в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме. После оглашения условий сделки в этом ближневосточном государстве протестующие жгли флаги США и портреты Трампа.

1 февраля Лига арабских государств также отвергла план Трампа. В этот же день президент Палестины Махмуд Аббас объявил о прекращении отношений с Израилем и США и уведомил их об этом. Он заявил, что направил в Вашингтон отказ от американского плана и «не продаст Иерусалим». Аббас также пообещал представить в Совбезе ООН альтернативу «сделке века».

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