Двуглавого орла для памятника в Лос-Анджелесе освятили в Петербурге

В Казанском соборе Санкт-Петербурга в воскресенье, 23 февраля, освятили двуглавого орла для памятника офицерам и солдатам Русской императорской армии.

Монумент установят возле собора Пресвятой Богородицы «Взыскание погибших» в Лос-Анджелесе. Орел выполнен в уникальной технике: каждое его перо выковано по отдельности и собрано в единую композицию. Памятник посвящен солдатам и офицерам, которые похоронены на кладбищах штата Калифорния. Об этом информирует телеканал «78».

Мемориал советским военнопленным, погибшим в годы войны, открылся 8 февраля после реставрации во французском городе Фукьер-ле-Ланс. Памятник поставили на месте братской могилы, где захоронены останки семи человек, работавших там на угольных шахтах и скончавшихся в конце 1942 – начале 1943 года.