Федеральную трассу перекрыли в Пермском крае из-за ДТП с двумя погибшими

На федеральной трассе М-7 «Волга» в Пермском крае вечером 22 февраля произошла серьезная авария с участием большегрузов, которая унесла жизни двух человек. Движение транспорта по дороге перекрывали более чем на час, информирует ГУ МВД по региону.

Установлено, что водитель грузовика DAF выехал на полосу встречного движения и врезался в Volvo. «В результате ДТП водитель и 51-летняя пассажирка автомобиля DAF получили смертельные травмы, водитель Volvo госпитализирован», — говорится в сообщении пресс-службы. Как отмечает ИА «Ура.ру», автомобилистам пришлось объезжать место аварии через Краснокамск.

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев 19 февраля заявил о том, что за 10 лет в России количество ДТП и погибших в них сократилось на одну треть, а пострадавших пешеходов — наполовину. Показатель социального риска в дорожных авариях уменьшился на 40%. По его словам, к 2030 году в России процент смертности на дорогах должен сократиться до нулевой отметки.