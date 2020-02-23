Автомобиль BMW врезался в стоящий автобус в Санкт-Петербурге. В результате ДТП пострадали двое пассажиров иномарки, сообщили журналистам 23 февраля в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла накануне около 23:50 мск в Петродворцовом районе.

«Водитель, мужчина 1988 года рождения, управляя автомобилем BMW, двигаясь в попутном направлении, совершил наезд на стоящее транспортное средство — автобус», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Отмечается, что в результате ДТП двое пассажиров автомобиля (мужчины 1981 и 1988 годов рождения) были госпитализированы в тяжелом состоянии.

«Водитель автомобиля BMW не пострадал», — добавляется в сообщении.

По факту произошедшего организована проверка.

Ранее 23 февраля сообщалось, что в Ялте водитель врезался в установленные у дороги металлические перила, которые пробили лобовое стекло автомобиля, при этом люди в салоне не пострадали.