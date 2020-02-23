Ужесточенные правила выдачи грин-карт вступят в силу в США

Власти США смогут действовать в рамках новых правил выдачи грин-карт уже с понедельника, 24 февраля. Об этом сообщили в Белом доме в воскресенье, 23 февраля.

«Мы удовлетворены решением Верховного суда, который в пятницу вечером (21 февраля. —Ред.) снял последний судебный запрет на претворение в жизнь правила «обузы для общества». В результате этого министерство внутренней безопасности сможет начать выполнение этих правил с понедельника», — приводит ТАСС заявление пресс-службы.

Согласно новым правилам, ужесточается порядок выдачи разрешений заявителям, которые полагаются на государственные пособия.

Таким образом, американские власти стремятся сделать «новых членов общества» «финансово самостоятельными», пишет «РИА Новости».

Администрация США намеревалась и ранее ввести возможность для иммиграционных служб отказывать в грин-карте или визе иностранцам с низким доходом, содержание которых может лечь на плечи американских налогоплательщиков.

Так, негативными факторами в заявке будут считаться запрос на пользование льготным медстрахованием Medicaid, участие в программе получения продуктовых талонов и льготной покупки жилья, наличие у иностранца тяжелого заболевания, «которое может потребовать серьезного лечения» при отсутствии необходимых денежных средств или помешать устроиться на работу или учебу.

Однако соответствующее решение заблокировал федеральный судья в октябре 2019 года. 21 февраля 2020-го Верховный суд США отверг иск на блокировку правил в штате Иллинойс и разрешил властям ввести требования на территории всей страны.

Грин-карта представляет собой разрешение на постоянное жительство в США.