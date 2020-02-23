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Синоптики рассказали о погоде в Москве 23 февраля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачная погода в Москве и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега по области ожидаются в воскресенье, 23 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра.

В День защитника Отечества температура поднимется до 4 градусов выше нуля. Также синоптики предупреждают о юго-восточном ветре, скорость которого составит 5–10 м/c, но с порывами до 15 м/c.

Кроме того, согласно прогнозу метеорологов, атмосферное давление будет ниже нормы — 733 мм ртутного столба.

К ночи в столице следует ожидать -1 градус и небольшие осадки. Это может привести к утренней гололедице.

22 февраля сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселёв спрогнозировал россиянам умеренное лето после теплой зимы.

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