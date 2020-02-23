Создатель LEGO-фигурки человека скончался на 79-м году жизни

В Дании скончался Йенс Нигард Кнудсен, который разработал культовую минифигурку LEGO. Об этом 22 февраля рассказал AFP его бывший коллега Нильс Милан Педерсен.

Знаменитый дизайнер, который страдал от бокового амиотрофического склероза, скончался в хосписе 19 февраля, но об этом стало известно только сейчас.

Как отмечает бывший сотрудник LEGO, у Кнудсена было невероятное воображение, настоящий «мозговой ураган» из идей.

Кнудсен был создателем легендарной фигурки игрушечного человека с подвижными частями тела, которая была выпущена впервые в 1978 году, стала популярной у детей и остается востребованной до сих пор.

Компания LEGO принесла официальные соболезнования семье и друзьям умершего.