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Харитонов рассказал о последних приготовлениях к бою с Родригесом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Российский боец Сергей Харитонов дал эксклюзивное интервью телеканалу РЕН ТВ, где рассказал о последних приготовлениях перед боем с бразильцем Родригесом. В воскресенье, 23 февраля, спортсмены поборются за звание чемпиона мира в супертяжелой весовой категории в рамках промоушена WTKF.

Харитонов рассказал, что составил план тренировок перед боем, а за неделю перед турниром занимался растяжками и ходил в баню. Накануне у него состоялся легкий спарринг, чтобы закрепить наработанную технику и приемы. Россиянин поясняет, что хорошо относится к сопернику, так как считает, что враждовать за пределами ринга бессмысленно.

Боец также прокомментировал свой вес на взвешиваниях перед боем, которые состоялись в этот же день, назвав его не очень комфортным, так как выходил на бой на 10 кг меньше.

На данный момент 39-летний Харитонов весит 127 кг, а 33-летний Родригес оказался на 1 кг легче — его вес составляет 126 кг.

Ранее Харитонов рассказал о том, что этот поединок станет одним из самых ярких и запоминающихся.

По новым правилам, которые установили организаторы, бойцы проведут три раунда по три минуты. Поединок пройдет в стойке на ринге, вместо привычного октагона. В случае продолжения боя в партере судьи решили добавить 20 секунд каждому для завершения тактических маневров.

39-летний Харитонов провел 38 поединков и одержал 29 побед. Он является бронзовым призером Гран-при Pride Fighting Championships. Родригес провел 17 боев, из которых победил в 11.

Противостояние Харитонова и Родригеса РЕН ТВ покажет в прямом эфире вечером 23 февраля. Перед этим зрители увидят яркий поединок Максима Новоселова и Игоря Кузнецова.

В 7 утра того же дня РЕН ТВ будет транслировать боксерские бои Петроса Ананяна и Субриэля Матиаса, а также Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера.

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