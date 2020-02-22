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Водоснабжение восстановили в центре Рязани после аварии

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В субботу, 22 февраля, в районе дома № 14 по улице Новой случилась авария на водопроводе. Без воды остались жильцы десятков зданий в центре Рязани.

Как передает РИА «7 новостей», около шести вечера пресс-служба городской администрации сообщила о завершении восстановительных работ. В жилые дома снова поступает вода. Проводится благоустройство пострадавшего участка.

15 февраля в Кемерове произошло повторное повреждение трубы тепломагистрали, из-за которого параметры теплоснабжения оказались снижены в девяти жилых домах.

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