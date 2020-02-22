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Дождевые черви проснулись раньше срока в Брянске

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Жители Брянска начали публиковать в социальных сетях фотографии с последствиями аномальной зимы. Пользователи обратили внимание, что после спячки из земли начали вылезать дождевые черви.

Как правило, весной черви возобновляют свою активность за 10−15 дней до исчезновения мерзлого слоя, то есть их можно увидеть сразу, как только внешние воды и теплый воздух проникают к ним через почвенные поры в глубокие слои, сообщает NASHBRYANSK.RU. Однако из-за устоявшегося тепла они появились на земле уже в феврале.

По информации Гидрометцентра России, небывало теплая для февраля погода продержится как минимум до начала следующей недели. Специалисты объясняют это воздействием обширного и глубокого североатлантического циклона, который обеспечивает аномальным теплом большую часть территории страны.

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