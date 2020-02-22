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Геологи рассказали об обнаружении запасов золота в Индии

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Фото: REUTERS/Krishnendu Halder
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Агентство Reuters сообщило об обнаружении в Индии крупнейшего месторождения золота. По данным журналистов, там не менее 3 тыс. т драгоценного металла.

Уточняется, что месторождение находится в штате Уттар-Прадеш. Издание The Economic Times сообщило, что запас обнаруженного месторождения в пять раз превышает имеющийся золотой резерв страны.

По данным Всемирного золотого совета, в настоящее время запас Индии составляет 626 т золота, передает «Газета.ру».

Геологическая служба Индии сообщила в Twitter, что месторождение действительно обнаружено, но его запасы гораздо меньше заявленных. В ходе геологоразведочных работ найдено около 52 тыс. т. золотоносной породы. Концентрация драгоценного металла, по предварительным данным, составляет около 3 г на тонну. Таким образом, речь идет примерно о 160 кг золота, а не о тысячах тонн.

В январе 2018 года геологи нашли крупное месторождение золота на Украине.

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