Как здесь не вспомнить незабвенного Виктора Степановича Черномырдина! «Никогда такого не было, и вот опять!» «Не было» — истории с якобы вмешательством России в выборы в США в 2016 году. «И вот опять» — нас обвиняют во вмешательстве уже в нынешнюю избирательную кампанию за океаном. Как пишет New York Times, представители национальной разведки США на брифинге в палате представителей конгресса заявили, что Москва якобы пытается повлиять на президентские выборы – 2020, чтобы обеспечить переизбрание Дональда Трампа. Хоть это и глупость, однако ее объявляют в высших эшелонах американской власти. Значит, это зачем-то нужно.

Закрытый брифинг комитета по разведке палаты представителей конгресса состоялся 13 февраля. Проводил его некто Шелби Пирсон, помощник директора национальной разведки Джозефа Магуайра. На следующий день Трамп обрушился с критикой на Магуайра за то, что тот допустил такие высказывания, и через несколько дней отправил его в отставку.

Трудно не предположить, что этот очередной выпад против России организовал американский либеральный истеблишмент, который имеет свое политическое воплощение в Демократической партии. И цель его тоже ясна — заранее «объяснить», почему демократы, скорее, проиграют президентские выборы в ноябре. Совсем не случайно на брифинге присутствовал член палаты представителей, демократ от штата Калифорния Адам Шифф, руководивший процессом провалившегося импичмента против Трампа.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что брифинг спецслужб в палате представителей был настолько «секретным», что сразу пять «достоверных» источников слили информацию о нем в New York Times. Демократам было очень нужно довести содержание брифинга до широкой общественности, иначе он терял смысл. «Хотя представители разведки ранее говорили законодателям, что кампания вмешательства России продолжается, брифинг включал в себя то, что казалось новой информацией, а именно, что Россия намеревалась вмешаться в демократические праймериз 2020 года, а также во всеобщие выборы», — чеканит тезис New York Times.

Выступление сотрудников спецслужб США в палате представителей нацелено и на то, чтобы «объяснить» позорный для Америки сбой электронной программы и последующий хаос при подсчете голосов на праймериз демократов в Айове 3 февраля. Тогда якобы победил бывший мэр городка Саут-Бенд в штате Индиана Пит Буттиджич, не скрывающий своей нетрадиционной ориентации.

После того как национальный комитет демпартии несколько дней не мог представить общественности окончательные результаты голосования в Айове, рядовые демократы, равно как и республиканцы, начали говорить о сговоре в верхушке партии и о фальсификации результатов. По их мнению, цель этой задержки — представить победителем того, «кого надо», и «утопить» сенатора-левака Берни Сандерса, который очень не по вкусу либеральному истеблишменту.

Подозрения в подтасовке результатов голосования основываются еще и на том, что приложение для смартфонов было разработано компанией Shadow Inc, базирующейся в Вашингтоне. Возглавляет ее некто Джерард Нимира, который ранее работал над избирательной кампанией Хиллари Клинтон. Как отметило Национальное общественное радио США, «если бы кокусы в Айове были витриной того, насколько хорошо страна подготовлена к выборам 2020 года, это показало бы, что почти всё провалилось».

Как ни крути, именно демократы виноваты в том, что вся избирательная система США подверглась всеобщему осмеянию. И даже неважно, по какой причине — то ли из-за технического несовершенства системы подсчета голосов (что абсурдно слышать о такой стране, как США), то ли из-за умышленной подтасовки голосов избирателей по приказу руководства демпартии. Когда нечто похожее произошло в Боливии, это немедленно дало американцам основание обвинить президента Эво Моралеса в фальсификации. Закончилось всё военным переворотом, который тут же был поддержан официальным Вашингтоном и его союзниками.

Другими словами, демократам надо найти виновного, иначе они теряют лицо. Потому снова и появился «след Москвы». А то, что ради этого в жертву был принесен директор национальной разведки Магуайр, так игра стоит свеч. На кону власть в стране, которая считается мировым гегемоном.

Очень похоже, что брифинг в палате представителей — часть избирательной кампании демократов. Это очередная волна атаки на Трампа в преддверии президентских выборов. Чтобы попасть в цель, в нее надо, по крайней мере, стрелять. Вот демократы и стреляют. Может, случайно и попадут в яблочко. Полным провалом в поиске сговора Трампа и Кремля окончилось в прошлом году расследование комиссии спецпрокурора Роберта Мюллера. Провалился и импичмент. Надо ожидать, что нападки на Трампа с использованием «русского следа» продолжатся. Никуда от этого не деться, поскольку у либерального истеблишмента США явный кризис жанра, ничего принципиально нового он не придумает.

Автор — эксперт РИСИ

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