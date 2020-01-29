Между Тольятти и Новокуйбышевском запустят скоростные поезда

В Самаре объявили сроки реализации проекта по запуску ускоренных железнодорожных перевозок по направлению Липяги (Новокуйбышевск) — Самара — аэропорт Курумоч — Тольятти. Строительные работы планируется разделить на два этапа.

В рамках первой очереди предполагаются рейсы без заезда в аэропорт. Время в пути составит 1 час 29 минут. Первые поезда «Ласточка» повезут пассажиров по новому маршруту в 2023 году. Тогда же начнется строительство необходимой инфраструктуры для заезда составов в Курумоч, сообщает НИА «Самара».

«Реализация проекта в рамках первой очереди одобрена инвестиционным комитетом ОАО «РЖД», — отметил главный инженер Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев. Сейчас идет проработка деталей инвестиционного меморандума.