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Чиновника ФМБА задержали за взятку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Гендиректора дирекции строящихся объектов Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Алексея Санникова задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает РЕН ТВ в среду, 29 января.

Утверждается, что чиновник договорился с одним из подрядчиков о вознаграждении в 5 млн рублей за приемку недостроенного объекта в Сарове (Нижегородская область). Санникова задержали с поличным при передаче денежных средств, при этом часть суммы — 3,8 млн рублей — была муляжом.

Возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции и Следственного комитета России проводят широкомасштабные обыски по десяти адресам в Москве и Московской области, в том числе у самого чиновника и возможных его соучастников.

Ранее, 17 января, по подозрению во взяточничестве был арестован глава МВД по Республике Коми Виктор Половников. В СИЗО он пробудет до 17 февраля. Предположительно, сумма взятки составила 25 млн рублей.

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