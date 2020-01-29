В МИЦ «Известия» эксперты обсудят возобновляемую энергетику в контексте глобального изменения климата

5 февраля в 11:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция с участием спикеров Международного Форума по ветроэнергетике RAWI FORUM2020.

В России создана новая индустрия, ежегодно строятся новые ветропарки, начато производство ветрогенераторов, углубляется локализация. Глобальное изменение климата представляет угрозу для глобальной экономики. И в этом контексте ветроэнергетика открывает новые возможности для бизнеса, может снизить экономические риски и способствовать развитию «низкоуглеродной» экономики, предлагая на рынке соответствующие продукты и услуги.

Участники конференции обсудят Возобновляемую энергетику в контексте глобального изменения климата, долю возобновляемой энергетики в энергобалансе страны, будущую стратегию страны: сдерживания или ускорения развития технологий?

Главная задача дискуссии – получить экспертные мнения по вопросам глобального изменения климата, обратить внимание крупных компаний и общественности на проблему глобального изменения климата, предложить пути решения, рассмотреть успешные мировые примеры перехода с углеродной энергетики на возобновляемую, а также получить экспертные мнения о дальнейшем развитии ВИЭ-генерации и ее месте в российской энергетике.

Участие в пресс-конференции подтвердили:

Игорь Брызгунов, председатель правления Российской ассоциации ветроиндустрии;

Михаил Юлкин, генеральный директор Центра экологических инвестиций;

Кимал Юсупов, генеральный директор подразделений Vestas Russia и Vestas Manufacturing Russia;

Игорь Башмаков, генеральный директор Центра энергоэффективности – XXI век (ООО «ЦЭНЭФ-XXI»), доктор экономических наук, лауреат Нобелевской премии мира 2007 г. в составе учрежденной ООН и Всемирной метеорологической организацией Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК);

Дмитрий Боровиков, вице-президент по стратегии и управлению производственным портфелем и трейдингу ПАО «Фортум»;

Олег Токарев, эксперт в области энергетического машиностроения и локализации промышленного оборудования, член Правления Российской Ассоциации Ветроиндустрии, экс-заместитель директора Департамента металлургии, станкостроения и тяжелого машиностроения Минпромторга РФ.

19-20 февраля 2020 в Москве состоится Международный Форум по ветроэнергетике RAWI FORUM 2020. Российская ассоциация ветроиндустрии при поддержке Минпромторга РФ и Российского-Германской внешнеторговой палаты собирает на форум профессиональных участников всех секторов ветроиндустрии России и мира для информирования о текущем статусе изменений на российском рынке ветроэнергетики, идентификации новых точек роста, обсуждения проблем развития ветроиндустрии и возможных развилок в развитии ветроиндустрии в РФ.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации по предъявлению паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д.1, к.57, с.3, 2-й этаж.