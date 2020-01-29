Гериатрические кабинеты открыли в 17 поликлиниках Крыма

В Республике Крым на базе 17 поликлиник созданы гериатрические кабинеты. До 2024 года планируется открыть еще четыре, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики со ссылкой на главного внештатного специалиста по гериатрии Игоря Лукьянова.

По информации ведомства, гериатрические кабинеты были открыты в 2019 году после проведенных лицензионных мероприятий. Они созданы для оказания помощи пожилым пациентам, уточняет ИА «Крыминформ».

География расположения кабинетов обширна. Пожилые люди могут получить помощь в поликлиниках Симферополя, Керчи, Ялте, Феодосии, в Ленинском районе.

Согласно действующей «дорожной карте», до 2024 года в республике будет действовать 21 гериатрический кабинет.

Осенью прошлого года стало известно, что власти Крыма в 2020 году выделят 3 млрд рублей на модернизацию системы здравоохранения республики. Каждое медицинское учреждение должно подготовить проектно-сметную документацию на строительно-монтажные работы.