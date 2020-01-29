Прямой эфир

Гериатрические кабинеты открыли в 17 поликлиниках Крыма

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Республике Крым на базе 17 поликлиник созданы гериатрические кабинеты. До 2024 года планируется открыть еще четыре, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики со ссылкой на главного внештатного специалиста по гериатрии Игоря Лукьянова.

По информации ведомства, гериатрические кабинеты были открыты в 2019 году после проведенных лицензионных мероприятий. Они созданы для оказания помощи пожилым пациентам, уточняет ИА «Крыминформ».

География расположения кабинетов обширна. Пожилые люди могут получить помощь в поликлиниках Симферополя, Керчи, Ялте, Феодосии, в Ленинском районе.

Согласно действующей «дорожной карте», до 2024 года в республике будет действовать 21 гериатрический кабинет.

Осенью прошлого года стало известно, что власти Крыма в 2020 году выделят 3 млрд рублей на модернизацию системы здравоохранения республики. Каждое медицинское учреждение должно подготовить проектно-сметную документацию на строительно-монтажные работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Козак пообещал модернизировать учреждения здравоохранения в Крыму
Центры амбулаторной онкологической помощи появятся в городах Крыма

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020