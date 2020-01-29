Прямой эфир

Москвичам предложили выбрать форматы тренировок на открытом воздухе

0
Фото: официальный сайт мэра Москвы/mos.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Жителям Москвы предложили определить формат уличных тренировок на открытом воздухе путем голосования на сайте проекта «Активный гражданин». Об этом 29 января сообщается на сайте мэра столицы.

Горожанам нужно ответить на два вопроса. Для начала предлагается определить, чем они хотят заниматься под руководством профессиональных инструкторов: фитнес-зарядка, то есть разные виды упражнений, которые не требуют специальной подготовки и тренажеров, или же мастер-классы по воркауту — тренировки с использованием специального оборудования, пишет агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что при голосовании можно выбрать варианты «затрудняюсь ответить» или «ничего из вышеперечисленного», а еще — передать право решить этот вопрос специалистам.

В ответе на второй вопрос горожане должны указать округ, в котором проживают. Несмотря на это, площадки для тренировок появятся во всех округах столицы. На сегодняшний день число пользователей портала «Активный гражданин» превышает 2,7 млн человек, уточняет РИАМО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москвичам предложили оценить новый стандарт поликлиник
В Москве в 2019 году благоустроили свыше 2,5 тыс. дворов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020