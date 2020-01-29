Москвичам предложили выбрать форматы тренировок на открытом воздухе

Жителям Москвы предложили определить формат уличных тренировок на открытом воздухе путем голосования на сайте проекта «Активный гражданин». Об этом 29 января сообщается на сайте мэра столицы.

Горожанам нужно ответить на два вопроса. Для начала предлагается определить, чем они хотят заниматься под руководством профессиональных инструкторов: фитнес-зарядка, то есть разные виды упражнений, которые не требуют специальной подготовки и тренажеров, или же мастер-классы по воркауту — тренировки с использованием специального оборудования, пишет агентство городских новостей «Москва».

Отмечается, что при голосовании можно выбрать варианты «затрудняюсь ответить» или «ничего из вышеперечисленного», а еще — передать право решить этот вопрос специалистам.

В ответе на второй вопрос горожане должны указать округ, в котором проживают. Несмотря на это, площадки для тренировок появятся во всех округах столицы. На сегодняшний день число пользователей портала «Активный гражданин» превышает 2,7 млн человек, уточняет РИАМО.