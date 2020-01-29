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Школы и детсады Башкирии начали закрывать на карантин

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В Башкирии фиксируют рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Работа некоторых школ и детских садов приостановлена.

Как сообщает министерство образования республики, по данным на 29 января, в регионе насчитывается 29 групп детских садов и классов школ, закрытых на карантин. Занятия отменены в учреждениях Салаватского, Бирского, Хайбуллинского, Учалинского, Дуванского, Белокатайского и других районов, а также в городах Уфа, Салават и Агидель, пишет ИА «Башинформ».

По информации республиканского Роспотребнадзора, за минувшую неделю ОРВИ заболели 20 916 человек, из них 6,7 тыс. проживают в Уфе. Несмотря на это, эпидемии по ОРВИ и гриппу в регионе нет.

28 января терапевт и иммунолог Ирина Ярцева рассказала о том, что необходимо делать, чтобы уберечь себя от ОРВИ, в период переменчивой погоды, когда риск простудиться особенно высок. По ее словам, следует хорошо высыпаться и проветривать квартиру и офис.

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