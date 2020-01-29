Роскачество выявило нарушения у производителей школьной формы

Школьная форма оказалась небезопасной для здоровья детей. Роскачество выявило нарушения гигиенических показателей более чем у 20 производителей одежды, пошитой в Китае, Турции и Вьетнаме. В первую очередь на образцах в маркировке не указан точный состав. Материалы других не отвечают требованиям воздухопроницаемости, что приводит к потливости и повышению температуры тела. Еще несколько торговых марок нарушили технический регламент по способности поглощать водяные пары из воздуха — гигроскопичности. Кроме того, специалисты выявили случаи контрафакта—- продавцы выдавали товары за известные бренды.