Прямой эфир

Коммунальщики в Томске за сутки убрали ледяные навесы с 280 крыш

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Томске в борьбе с обрушившимися на город снегопадами объединились ресурсы управляющих компаний, ТСЖ, подрядных организаций и предпринимателей. Только за последние сутки снежные и ледяные навесы были ликвидированы на 280 крышах, 18 крыш были очищены полностью.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, в Кировском районе были очищены от снежных навесов 106 крыш, полностью снег убрали на трех. В Октябрьском районе снежные навесы удалили со 142 крыш, полностью расчищены три крыши, пишет РИА «Томск».

Обильные снегопады фиксируются в Томске на протяжении последней декады января. Для предотвращения происшествий, связанных с падением снежных масс и льда с крыш домов, были организованы патрули «санитарной милиции» и городского департамента дорожной деятельности и благоустройства.

Ранее в январе жители Омска обвинили коммунальные службы в вывозе снега с улиц на Старо-Северное кладбище, а не на снежные полигоны за чертой города. Горожане обращают внимание на то, что возле кладбища находятся склады, гаражи и частный сектор. Расстояние от кладбища до жилых домов небольшое, поэтому во время паводка вода наверняка дойдет до строений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Около 50 деревьев повалил ветер со снегом в Ленобласти
В Новосибирске ввели режим ЧС

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020