Коммунальщики в Томске за сутки убрали ледяные навесы с 280 крыш

В Томске в борьбе с обрушившимися на город снегопадами объединились ресурсы управляющих компаний, ТСЖ, подрядных организаций и предпринимателей. Только за последние сутки снежные и ледяные навесы были ликвидированы на 280 крышах, 18 крыш были очищены полностью.

Как сообщает пресс-служба мэрии города, в Кировском районе были очищены от снежных навесов 106 крыш, полностью снег убрали на трех. В Октябрьском районе снежные навесы удалили со 142 крыш, полностью расчищены три крыши, пишет РИА «Томск».

Обильные снегопады фиксируются в Томске на протяжении последней декады января. Для предотвращения происшествий, связанных с падением снежных масс и льда с крыш домов, были организованы патрули «санитарной милиции» и городского департамента дорожной деятельности и благоустройства.

Ранее в январе жители Омска обвинили коммунальные службы в вывозе снега с улиц на Старо-Северное кладбище, а не на снежные полигоны за чертой города. Горожане обращают внимание на то, что возле кладбища находятся склады, гаражи и частный сектор. Расстояние от кладбища до жилых домов небольшое, поэтому во время паводка вода наверняка дойдет до строений.