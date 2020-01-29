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Самый пожилой молодожен Омска умер через несколько месяцев брака

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Фото: Depositphotos
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Самым пожилым молодоженом Омска в 2019 году стал 92-летний мужчина. Однако брак продлился недолго, так как в январе 2020 года омич скончался, рассказали в областном управлении ЗАГС.

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Избранницей 92-летнего мужчины стала женщина на 11 лет моложе. По словам главы управления Натальи Биляченко, для обоих это был не первый брак. Жених полтора года назад овдовел, а невеста около десяти лет была в разводе, передает «РИА Новости».

«Возрастные» браки в Омской области довольно распространены, рассказали в управлении ЗАГС. За прошедший год женились 37 мужчин старше 75 лет и вышли замуж 13 женщин того же возраста. При этом самая большая разница в возрасте в пользу жениха составила 37 лет, в пользу невесты — 22 года, передает Om1.

Средний возраст вступления в брак в регионе — 25–29 лет для мужчин и 18–24 года для женщин.

В ноябре власти Якутии опубликовали статистику, согласно которой в республике вырос средний возраст вступления в брак. Так, в 2018 году более 27% женихов и 24,6% невест были в возрасте 35 лет и старше. Годом ранее эти показатели составляли 25,6 и 22,4% соответственно.

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