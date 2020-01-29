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Родригез выразил уверенность в победе над Харитоновым в предстоящем бою

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Фото: instagram.com/Fernando Santo Forte MMA (@fernandosantoforte)
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Бразилец Фернандо Родригез уверен, что сможет одолеть российского бойца ММА Сергея Харитонова в предстоящем поединке. Об этом бразильский спортсмен написал в среду, 29 января, в своем Instagram.

«Ребята, 23 февраля я проведу основной бой, выиграв пояс в тяжелом весе против легенды ММА Сергея Харитонова. Я рассчитываю на поддержку каждого и сделаю всё, чтобы получить этот пояс», — написал он на своей странице в соцсети.

Харитонов проведет следующий бой 23 февраля в лиге WTKF. Поединок с Родригесом состоится в Белоруссии. Правила боя будут отличаться от традиционных правил ММА: бой проходит в стойке, в случае перевода в партер на борьбу дается не более 20 секунд. Формула поединка — три раунда по три минуты. Соперники проведут бой в весовой категории свыше 110 кг за звание чемпиона мира.

На счету 39-летнего Харитонова 29 побед из 38 поединков. Он является бронзовым призером Гран-при Pride Fighting Championships. Российский спортсмен одержал победы над такими именитыми бойцами, как Фабрицио Вердум, Андрей Орловский, Педро Ризу и Алистар Оверим.

Харитонов потерпел семь поражений, два боя были признаны несостоявшимися. Родригес на данный момент провел 17 боев, из которых победил в 11 и проиграл в шести.

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