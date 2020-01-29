Старейший радиоведущий умер в Британии

Британский актер, теле- и радиоведущий Николас Парсонс скончался в возрасте 96 лет. Об этом 28 января сообщили BBC News.

На сайте редакции отмечается, что он скончался после непродолжительной болезни в окружении любимой семьи.

Николас Парсонс был старейшим ведущим радио Би-би-си. Его программа называлась «Минуточку» и выходила в эфир больше 50 лет. Впервые передача вышла в эфир в 1967 году. К настоящему моменту записано около 950 выпусков, отмечает телеканал «Звезда».

Кроме того, Парсонс 12 лет вел программу «Распродажа века». Ее зрители впоследствии признали ее одним из самых успешных шоу своего времени. «Распродажа» выходила в эфир с 1971 года по 1983 год.