Центр поддержки семей с детьми с особыми потребностями открыли на базе СГУ

В Саратовском государственном университете (СГУ) в здании Дома молодых ученых создали Научно-методический центр психологической и педагогической поддержки семей, имеющих детей с особыми образовательными потребностями. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Как рассказал декан факультета психолого-педагогического и специального образования, научный руководитель центра Раиль Шамионов, центр является уникальным, аналогов ему в России нет. На его платформе будет создана научная база для проведения фундаментальных и прикладных исследований психологических, психофизиологических, нейропсихологических и психолого-педагогических проблем детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, пишет ИА «Взгляд-инфо».

По словам Шамионова, специалисты планируют заняться разработкой научно-обоснованного инструментария для профилактики и коррекции отклонений в развитии. В состав центра входят лаборатории психологических и психофизиологических исследований, коррекционно-педагогических технологий и исследований речевого дизонтогенеза. Также в центре имеются вспомогательные модули, где работа с детьми проводится в интерактивном формате: используется логопедический стол, специальные тактильные приспособления, тренажеры.

Кроме того, центр будет задействован в учебных целях. Студенты смогут проводить здесь научные исследования, проходить практику. Для учителей школ будут проводиться мероприятия по оказанию методической помощи по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Помещения и инфраструктуру центра осмотрел зампредседателя правительства области Сергей Наумов. Он высоко оценил деятельность вуза и отметил важность обучения студентов работе с детьми с ОВЗ. По его словам, подобные лаборатории сейчас стараются продвигать в учебных заведениях по всему региону.