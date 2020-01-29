Прямой эфир

Центр поддержки семей с детьми с особыми потребностями открыли на базе СГУ

0
Фото: Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского/Виктория Викторова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Саратовском государственном университете (СГУ) в здании Дома молодых ученых создали Научно-методический центр психологической и педагогической поддержки семей, имеющих детей с особыми образовательными потребностями. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Как рассказал декан факультета психолого-педагогического и специального образования, научный руководитель центра Раиль Шамионов, центр является уникальным, аналогов ему в России нет. На его платформе будет создана научная база для проведения фундаментальных и прикладных исследований психологических, психофизиологических, нейропсихологических и психолого-педагогических проблем детей и взрослых с ограниченными возможностями здоровья, пишет ИА «Взгляд-инфо».

По словам Шамионова, специалисты планируют заняться разработкой научно-обоснованного инструментария для профилактики и коррекции отклонений в развитии. В состав центра входят лаборатории психологических и психофизиологических исследований, коррекционно-педагогических технологий и исследований речевого дизонтогенеза. Также в центре имеются вспомогательные модули, где работа с детьми проводится в интерактивном формате: используется логопедический стол, специальные тактильные приспособления, тренажеры.

Кроме того, центр будет задействован в учебных целях. Студенты смогут проводить здесь научные исследования, проходить практику. Для учителей школ будут проводиться мероприятия по оказанию методической помощи по работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.

Помещения и инфраструктуру центра осмотрел зампредседателя правительства области Сергей Наумов. Он высоко оценил деятельность вуза и отметил важность обучения студентов работе с детьми с ОВЗ. По его словам, подобные лаборатории сейчас стараются продвигать в учебных заведениях по всему региону.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Танцпроект для детей с ограниченными возможностями открылся на Сахалине
Пункт проката средств реабилитации появился в Тамбовской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020