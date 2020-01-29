В МИД РФ ответили на слова Эрдогана о невыполнении Москвой обязательств по Идлибу

Представители российского Министерства иностранных дел прокомментировали слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Москва не придерживается договоренностей в астанинском формате и сочинского меморандума по Идлибу. Об этом 29 января сообщает ТАСС.

«Россия привержена строгому выполнению взятых на себя обязательств», — отметили в МИД РФ.

Ранее 29 января Эрдоган заявил, что Россия не придерживается договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии. По его словам, если «Россия будет соблюдать эти договоренности, Турция также продолжит их соблюдать».

22 октября 2019 года по итогам переговоров в Сочи Москва и Анкара приняли меморандум о совместном патрулировании на севере Сирии. Как рассказал тогда Эрдоган, патрулирование должно осуществляться на сирийских территориях глубиной 10 км от границы с Турцией. Меморандум также закрепил договоренность двух стран о борьбе с терроризмом во всех его проявлениях, сепаратизмом в Сирии, а также подтвердил приверженность единству и территориальной целостности Сирии.

Четыре зоны деэскалации военного конфликта в Сирии были утверждены в мае 2017 года в Астане. Тогда Россия, Иран и Турция подписали меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий в Сирии. Одна из зон находится в провинции Идлиб.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от боевиков. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. В данный момент в отдельных районах Сирийской Арабской Республики продолжаются зачистки от террористов.