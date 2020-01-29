Рестораторы Новиков и Пинский купили «Глобус Гурмэ»

Рестораторы Аркадий Новиков и Антон Пинский приобрели сеть гастрономов премиум-класса «Глобус Гурмэ», говорится в сообщении компании Novikov Group.

В планах новых владельцев сохранить основное направление организации — ритейл, но вместе с тем сделать ребрендинг с добавлением гастрономического вектора.

Первыми будут реорганизованы крупные гастрономы в местах наибольшей проходимости — в ТЦ «Гименей», ЦУМе, «Временах года» и на Новой Риге.

«Добавится обширная гастрономическая часть. Под кураторством шеф-повара Глена Баллиса будет запущено несколько кафе, в корне отличающихся от привычных нам бистро при супермаркетах. В заведениях сделают акцент на сервисе, полноценном меню и авторских блюдах, которые будут готовить при гостях. На базе этих кафе получат развитие ЗОЖ-направление и выпечка», — говорится в сообщении компании.

Помимо этого, планируется изменение оформления витрин и обновление ассортимента.

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